В Париже задержали более ста участников марша против полицейского насилия

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

В Париже и других городах Франции противники закона «О глобальной безопасности», запрещающего снимать на фото и видео сотрудников силовых структур, вышли на митинги. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Всего, по оценке корреспондента «Новой», на акцию пришли от 20 до 30 тысяч человек. Как сообщили в МВД, по данным на 16:30 (18:30 мск), в столице Франции задержали 107 человек. Сегодня префектура полиции Парижа значительно увеличила число силовиков на улицах, чтобы не допустить серьезных беспорядков, которые были в предыдущие две субботы в Париже.

Газета Canard Enchaîné сообщила, что не допустить повторения погромов президент Франции Эммануэль Макрон настоятельно потребовал от министра внутренних дел Дарманена. Силовики стоят непрерывной цепочкой по всему пути следования колонны от Площади Шатле через Севастопольский бульвар к площади Республики, а также рассекают колонну на отдельные группы внутри.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

обновлено 19:40 мск На Площади Республики полиция распыляет слезоточивый газ и водометы, в нее летят дымовые шашки, бутылки и камни, передает корреспондент «Новой». 19:55 мск Полиция жестко вытесняет остающихся на площади около двух тысяч протестующих.

20:30 мск Число задержанных увеличилось до 119, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. «Кажется, сегодня удалось избежать серьезных погромов. Один подожженный скутер — вот главное происшествие пока. Ерунда по сравнению с прошлыми двумя субботами», — написал он. 20:40 мск Участники акции разошлись, передает корреспондент «Новой».

Аналогичные митинги проходят в Лионе, Лилле, Страсбурге и Дижоне. В Лионе, по данным СМИ, полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Обсуждение закона «О глобальной безопасности» началось в середине ноября в нижней палате французского парламент. В тот же вечер в Париже прошла масштабная акция против закона, переросшая в беспорядки. Тем не менее Нацсобрание уже приняло закон, рассмотрение в Сенате запланировано на январь.

Статья 24 нового закона предполагает назакание в виде года тюрьмы и 45000 евро штрафа за распространение изображения лица или любого другого элемента идентификации полицейского, военного или жандарма в момент выполнения профессиональных задач на операции. Санкция применяется только в случае, когда человек распространяет снимок или видео с целью навредить силовику. Также закон позволяет силовикам носить оружие в нерабочее время и использовать дроны.