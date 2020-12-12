Минобороны Армении: Азербайджан возобновил наступление на юге Нагорного Карабаха

Минобороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные возобновили наступление на юге Нагорного Карабаха. Об этом говорится в пресс-релизе армянского ведомства.

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар — Хцаберд Республики Арцах», — говорится в заявлении. Отмечается, что в ответ Минобороны Армении «принимают адекватные меры».

обновлено 19:10 Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил армянскую сторону в нарушении перемирия. «Сейчас там находятся российские миротворцы, которые приступили к работе. Ситуация относительно стабильная. Однако сейчас мне сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили теракты», — сказал он (цитата по РБК).

В свою очередь, Минобороны России заявило, что в Нагорном Карабахе впервые с момента завершения боевых действий нарушен режим прекращения огня. «11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — уточняется в сообщении.

О том, что накануне в населенном пункте Гадрут армянские военные совершили вооруженную провокацию против военных Азербайджана сообщали азербайджанские СМИ. Как писал Trend, один солдат был ранен.

При этом Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что информация азербайджанских СМИ недостоверна. «На самом деле около 20:40 11 декабря противник (азербайджанская сторона — прим.) предпринял попытку нападения в направлении одной из боевых позиций, дислоцированных на южном направлении Армии обороны. В результате перестрелки ранения получили трое резервистов. Их жизни опасность не угрожает», — отмечается в сообщении.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и Алиев объявили о заявлении о прекращении боевых действий. Согласно документу, под контроль Баку перешли районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, также Ереван должен передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. Среди положений договора — также ввод в регион российских миротворцев.