МИД Казахстана вручил российскому представителю ноту из-за высказывания депутата. Он заявил, что территория страны — «подарок от России»

МИД Казахстана вручил представителю России ноту из-за высказывания на «Первом канале» депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории этой страны. Об этом сообщается на сайте казахстанского внешнеполитического ведомства.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков во время встречи с временным поверенным в делах России Александром Комаровым выразил недоумение по поводу слов Никонова.

«Участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами», — говорится в сообщении. МИД Казахстана добавил, что ожидает «адекватную оценку» подобных высказываний с российской стороны и их недопущения в дальнейшем.

Никонов в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» заявил: «Собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза» (цитата по Tengrinews). Российский депутат также сказал, что «Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен».