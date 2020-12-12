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№ 137 от 11 декабря 2020

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МИД Казахстана вручил российскому представителю ноту из-за высказывания депутата. Он заявил, что территория страны — «подарок от России»

Политика3

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МИД Казахстана вручил представителю России ноту из-за высказывания на «Первом канале» депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории этой страны. Об этом сообщается на сайте казахстанского внешнеполитического ведомства.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков во время встречи с временным поверенным в делах России Александром Комаровым выразил недоумение по поводу слов Никонова.

«Участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами», — говорится в сообщении. МИД Казахстана добавил, что ожидает «адекватную оценку» подобных высказываний с российской стороны и их недопущения в дальнейшем. 

Никонов в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» заявил: «Собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза» (цитата по Tengrinews). Российский депутат также сказал, что «Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен».

Теги:
депутаты, мид, россия, казахстан, em

Житель Франции выиграл рекордные 200 миллионов евро в лотерее EuroMillions

Общество194

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Житель Франции выиграл 200 миллионов евро в международной лотерее EuroMillions. О розыгрыше 11 декабря пишет Le Parisien. 

Имя победителя пока неизвестно. На то, чтобы забрать выигрыш, у победителя есть 120 дней. Обычно выигравшие лотерею могли забрать деньги в течение 60 дней, но этот срок увеличили вдвое из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 

Победной оказалась комбинация из цифр 6, 9, 13, 24 и 41, а также звезд: 3 и 12.

Лотерея EuroMillions появилась в 2004 году. С того момента жители Франции выигрывали в ней 109 раз. В прошлом году, как отмечает «Би-би-си», 190 млн евро выиграл житель Великобритании. До вчерашнего выигрыша жителя Франции эта сумма считалась рекордной. 

Теги:
франция, европа, em
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