Житель Франции выиграл рекордные 200 миллионов евро в лотерее EuroMillions

В удмуртском поселке Балезино разбили машину, на которой туда приехали участница группы Pussy Riot Мария Алехина, московский мундеп Люся Штейн и активистка «Другой России» Ольга Шалина. Об этом «Новой газете» рассказала Алехина.

«Машина стояла в течение трех часов на парковке прямо напротив подъезда. Там стояли и другие машины. Было темно, и как-то сильно отличить, что у нас был, например, московский номер или что-то такое было невозможно. То есть, прицельно кто-то знал, что наша машина стоит там, и пришел туда, мы считаем», — сообщила она.

Штейн в фейсбуке уточнила, что они приехали в удмуртский поселок навестить подругу. Она пропала со связи, после чего Алехина, Шалина и Штейн начали ее искать. «После звонка в отдел поселка под названием Игра, перезвонил какой-то опер и задавал странные вопросы — что вы здесь делаете, на чем приехали, где находитесь», — рассказала Штейн.

Впоследствии выяснилось, что их приятельницу арестовали на восемь суток. После этого они собрались в гостиницу, тогда и обнаружили разбитую машину: «лобовое стекло в ноль, вмятина на бензобаке и подрезанные тормоза, как заметили позже». Штейн добавила, что, по словам составлявшего протокол полицейского, «у них это первый подобный случай за три года».