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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
Житель Франции выиграл рекордные 200 миллионов евро в лотерее EuroMillions
Житель Франции выиграл 200 миллионов евро в международной лотерее EuroMillions. О розыгрыше 11 декабря пишет Le Parisien.
Имя победителя пока неизвестно. На то, чтобы забрать выигрыш, у победителя есть 120 дней. Обычно выигравшие лотерею могли забрать деньги в течение 60 дней, но этот срок увеличили вдвое из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Победной оказалась комбинация из цифр 6, 9, 13, 24 и 41, а также звезд: 3 и 12.
Лотерея EuroMillions появилась в 2004 году. С того момента жители Франции выигрывали в ней 109 раз. В прошлом году, как отмечает «Би-би-си», 190 млн евро выиграл житель Великобритании. До вчерашнего выигрыша жителя Франции эта сумма считалась рекордной.
В удмуртском поселке разбили машину, на которой приехали Алехина, Штейн и Шалина
Мария ЕфимоваКорреспондент
В удмуртском поселке Балезино разбили машину, на которой туда приехали участница группы Pussy Riot Мария Алехина, московский мундеп Люся Штейн и активистка «Другой России» Ольга Шалина. Об этом «Новой газете» рассказала Алехина.
«Машина стояла в течение трех часов на парковке прямо напротив подъезда. Там стояли и другие машины. Было темно, и как-то сильно отличить, что у нас был, например, московский номер или что-то такое было невозможно. То есть, прицельно кто-то знал, что наша машина стоит там, и пришел туда, мы считаем», — сообщила она.
Штейн в фейсбуке уточнила, что они приехали в удмуртский поселок навестить подругу. Она пропала со связи, после чего Алехина, Шалина и Штейн начали ее искать. «После звонка в отдел поселка под названием Игра, перезвонил какой-то опер и задавал странные вопросы — что вы здесь делаете, на чем приехали, где находитесь», — рассказала Штейн.
Впоследствии выяснилось, что их приятельницу арестовали на восемь суток. После этого они собрались в гостиницу, тогда и обнаружили разбитую машину: «лобовое стекло в ноль, вмятина на бензобаке и подрезанные тормоза, как заметили позже». Штейн добавила, что, по словам составлявшего протокол полицейского, «у них это первый подобный случай за три года».