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№ 137 от 11 декабря 2020

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В удмуртском поселке разбили машину, на которой приехали Алехина, Штейн и Шалина

Общество2

Мария ЕфимоваКорреспондент

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В удмуртском поселке Балезино разбили машину, на которой туда приехали участница группы Pussy Riot Мария Алехина, московский мундеп Люся Штейн и активистка «Другой России» Ольга Шалина. Об этом «Новой газете» рассказала Алехина. 

«Машина стояла в течение трех часов на парковке прямо напротив подъезда. Там стояли и другие машины. Было темно, и как-то сильно отличить, что у нас был, например, московский номер или что-то такое было невозможно. То есть, прицельно кто-то знал, что наша машина стоит там, и пришел туда, мы считаем», — сообщила она. 

Штейн в фейсбуке уточнила, что они приехали в удмуртский поселок навестить подругу. Она пропала со связи, после чего Алехина, Шалина и Штейн начали ее искать. «После звонка в отдел поселка под названием Игра, перезвонил какой-то опер и задавал странные вопросы — что вы здесь делаете, на чем приехали, где находитесь», — рассказала Штейн.

Впоследствии выяснилось, что их приятельницу арестовали на восемь суток. После этого они собрались в гостиницу, тогда и обнаружили разбитую машину: «лобовое стекло в ноль, вмятина на бензобаке и подрезанные тормоза, как заметили позже». Штейн добавила, что, по словам составлявшего протокол полицейского, «у них это первый подобный случай за три года».

Теги:
автомобили, удмуртия

Минздрав: оборот антибиотиков и противовирусных препаратов в октябре вырос в разы. Рецептурные лекарства от COVID-19 продают без рецептов

Общество67

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В России выпуск в гражданский оборот антибиотиков и противовирусных лекарств в октябре вырос в два-три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, некоторые рецептурные препараты для лечения COVID-19 отпускаются без рецепта. Об этом сообщили «Новой газете» в минздраве. 

В первую очередь выросло потребление тех лекарств, которые используются для лечения и профилактики COVID-19. Однако в российских субъектах отмечается рост спроса, «превышающий реальные темпы заболеваемости». По мнению министерства, это свидетельствует о том, что лекарства против коронавируса, отпускаемые по рецепту врача, «фактически отпускаются без рецепта (по информации из открытых источников субъектов Российской Федерации)». В ведомстве не уточнили, какими именно открытыми источниками пользовались в работе.

Минздрав отметил, что особенно опасно бесконтрольное применение антибиотиков, так как это может привести к антибиотикорезистентности (устойчивости штамма возбудителей инфекции к действию одного или нескольких препаратов). Там добавили, что правительство выделило деньги на бесплатное обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. 

Осенью многие люди, страдающие хроническими заболеваниями, жаловались на то, что не могут купить необходимые лекарства. Это произошло на фоне пандемии коронавируса и неполадок в новой системе маркировки. Из-за происходящего минпромторг временно упростил маркировку лекарств. 

Теги:
лекарства, коронавирус, минздрав, em
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