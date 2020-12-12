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№ 137 от 11 декабря 2020

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Минздрав: оборот антибиотиков и противовирусных препаратов в октябре вырос в разы. Рецептурные лекарства от COVID-19 продают без рецептов

Общество7

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В России выпуск в гражданский оборот антибиотиков и противовирусных лекарств в октябре вырос в два-три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, некоторые рецептурные препараты для лечения COVID-19 отпускаются без рецепта. Об этом сообщили «Новой газете» в минздраве. 

В первую очередь выросло потребление тех лекарств, которые используются для лечения и профилактики COVID-19. Однако в российских субъектах отмечается рост спроса, «превышающий реальные темпы заболеваемости». По мнению министерства, это свидетельствует о том, что лекарства против коронавируса, отпускаемые по рецепту врача, «фактически отпускаются без рецепта (по информации из открытых источников субъектов Российской Федерации)». В ведомстве не уточнили, какими именно открытыми источниками пользовались в работе.

Минздрав отметил, что особенно опасно бесконтрольное применение антибиотиков, так как это может привести к антибиотикорезистентности (устойчивости штамма возбудителей инфекции к действию одного или нескольких препаратов). Там добавили, что правительство выделило деньги на бесплатное обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. 

Осенью многие люди, страдающие хроническими заболеваниями, жаловались на то, что не могут купить необходимые лекарства. Это произошло на фоне пандемии коронавируса и неполадок в новой системе маркировки. Из-за происходящего минпромторг временно упростил маркировку лекарств. 

Теги:
лекарства, коронавирус, минздрав, em
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