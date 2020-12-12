РБК: осенью несколько тысяч россиян останавливались в отелях стран Европы

Несколько тысяч россиян в сентябре и октябре останавливались в отелях стран Евросоюза, несмотря на закрытые границы. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику зарубежных стран.

Из стран, входящих в ЕС, для россиян открыла границы лишь Греция, но туда могут попасть не более 500 туристов в неделю. Авиасообщение с рядом государств уже восстановлено, однако до посадки допускают только тех, кто едет в Европу на работу, учебу, возвращается домой, отправляется на лечение или навещает близких родственников.

Среди европейских стран, в которых в первые два месяца осени останавливались россияне, лидирует Германия. В сентябре в немецких отелях останавливались более 6,3 тысячи россиян на более чем 20,4 тысячи ночей. По сравнению с тем же периодом 2019 года поток упал на 90 и 86% соответственно.

В польских отелях и гостиницах в том же месяцев две тысячи россиян провели почти четыре тысячи. ночей, в чешских — 1,9 тысячи и 5 тысяч ночей, в Австрии — 1,2 тысячи и 4,3 тысячи ночей, в Финляндии — 681 и 1,6 тысячи соответственно. По последним трем странам есть данные за октябрь: в Чехии это тысяча россиян и 2,8 тысячи ночевок, в Австрии — 1,5 тысячи и 6,1 тысячи, в Финляндии — 703 и 1,8 тысячи соответственно.

Болгария и Испания считают данные не по проживающим в отелях, а по пересекающим границу. В первую страну в сентябре приехали 2,7 тысячи человек, из них 737 сказали, что едут с туристическими целями. В Испании с весны ни одного российского туриста не зафиксировали.

Директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов в разговоре с РБК отметил, что по ЕС сейчас в основном перемещаются люди с двойным гражданством и те, кто постоянно там проживает. Он напомнил, что поездки также разрешены спортвным делегациям, политикам и деятелям культуры.

Российское правительство закрыло границы в конце марта и ограничило международное сообщение в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Позже с некоторыми государствами границы открылись и полеты туда были возобновлены, среди них Турция, Мальдива, ОАЭ и Великобритания.