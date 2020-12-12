В Иране казнили главу оппозиционного новостного портала AmadNews

В Иране сегодня рано утром привели в исполнение смертный приговор 47-летнему руководителю оппозиционного новостного портала AmadNews Рухоллу Заму. Об этом пишут Mehr News и Associated Press.

Журналиста повесили сегодня рано утром. Смертный приговор Заму первоначально вынес Исламский революционный суд, признав его виновным в «коррупции на Земле» (обвинение, которое часто используется в делах, связанных со шпионажем или попытками свержения правительства Ирана). Позже Верховный суд страны подтвердил это решение.

Агентство IRNA отмечает, что Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании Зама 14 октября 2019 года. Детали неизвестны, однако AP пишет, что журналист жил в изгнании в Париже. В Иране Заму предъявили ряд обвинений, в том числе в действиях против внутренней и внешней безопасности страны, широком распространении фейков, помощи в разрушении экономики страны и шпионаже в пользу разведок Франции, США и Израиля.

Портал AmadNews и одноименный канал в мессенджере Telegram занимались, в частности, освещением иранских протестов в 2017-2018 годах. Портал неоднократно обвинялся в антиправительственной направленности.

Протесты в Иране в конце 2017-начале 2018 годов начались из-за повышения цен на продукты. Позже акции переросли в антиправительственные демонстрации. Официально сообщалось, что в ходе них погибли более 20 человек, около пяти тысяч были задержаны.