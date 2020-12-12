Умер актер Валентин Гафт

На 86-м году жизни скончался актер Валентин Гафт. Об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала она. «Интерфаксу» Остроумова уточнила, что причиной его смерти стал инсульт, после которого Гафт восстанавливался несколько лет.

Гафт родился в Москве 2 сентбря 1935 года. Он окончил в 1957 году школу-студию МХАТ. С 1969 года Гафт играл в московском театре «Современник». Помимо этого, он работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Гафт также был известен ролями в таких кинокартинах, как «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и других.

Актер был обладателем множества разных наград. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К.С.Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12» (2007).