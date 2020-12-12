За последние сутки в России снова выявили более 28 тысяч новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировали 28 137 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране достигло 2 625 848.

За сутки на территории Москвы выявлено 6 622 заразившихся COVID-19, в Петербурге — 3 776, в Подмосковье — 1 393, в Нижегородской области — 501, в Карелии — 428. В Северной столице зафиксировано незначительное снижение прироста заболевших (днем ранее там было выявлено 3 779 новых случаев COVID-19), однако в Московской и Нижегородской областях сегодня этот показатель стал рекордным за пандемию.

Скончались за сутки от коронавируса по стране 560 человек, в том числе 79 — в Петербурге, 76 — в Москве и 35 — в Подмосковье. Общее число умерших от COVID-19 в России за время пандемии достигло 46 453 человек. Вылечились от инфекции по стране 2 085 958 пациентов, из них 26 118 человек выздоровели за последние сутки.

Всего в мире, по данным унверситета Хопкинса, зафиксировано свыше 71,1 млн случаев заражения COVID-19. Россия занимает четвертое место в мире по этому показетлю, ее опережают США (свыше 15,8 млн случаев), Индия (более 9,8 млн) и Бразилия (свыше 6,8 млн).