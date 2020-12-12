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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса о признании недействительными результатов президентских выборов в четырех штатах
Верховный суд США отклонил иск прокурора штата Техас о признании недействительными результатов президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Об этом пишет Reuters.
В решении суда говорится, что у Техаса не было законного права возбуждать дело о результатах выборов в других штатах. При этом иск был поддержан еще 17 штатами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда — «правовой позор» для США. «Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!», — считает американский лидер.
Представитель штаба соперника Трампа Джозефв Байдена Майк Гуин заявил, что решение Верховного суда было ожидаемым. По его мнению, попытки Трампа оспорить результаты выборов безосновательны.
Президентские выборы прошли в США в ноябре, СМИ спрогнозировали на них победу Байдена. Официально коллегия выборщиков проголосует 14 декабря. Администрация Трампа согласилась начать передачу власти, однако сам он в свое поражение на выборах не верит.