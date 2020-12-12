В США одобрили использование вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило использование в стране вакцины от COVID-19, произведенной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом говорится в сообщении управления.

Вакцинироваться смогут люди от 16 лет. Как отмечает CNN, в ближайшие недели в США могут привить от коронавируса примерно 20 млн человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнется не менее чем через 24 часа. «Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории», — сказал он.

Помимо этого, власти США договорились о закупке дополнительных 100 млн доз вакцины, произведенной американской компанией Moderna. В Общей сложности Соединенные Штаты заказали 200 млн доз этого препарата.

В Великобритании уже началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer и BioNTech. Его использование одобрили также Канада и Мексика.

По данным разработчиков, эффективность вакцины BioNTech и Pfizer составляет 95%. Человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели. Во время испытаний препарата умерли шесть человек, четверо из которых получили плацебо, еще двое — непосредственно вакцину.

США занимают первое место по числу заразившихся от коронавируса и умерших от инфекции. На территории этой страны, по данным университета Хопкинса, зафиксировано свыше 15,8 млн случаев заражения, скончались от COVID-19 более 295,4 тысячи человек.