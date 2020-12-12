В Петербурге от COVID-19 cкончался доктор медицинских наук, психолог Лев Щеглов

В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет умер врач, доктор медицинских наук, профессор, ректор петербургского Института психологии и сексологии Лев Щеглов. Об этом в фейсбуке сообщил депутат Борис Вишневский.

Он добавил, что Щеглов скончался от COVID-19 — последние дни профессор находился в больнице №122 имени Соколова на аппарате искусственной вентиляции легких.

Щеглов родился 28 августа 1946 года, в 1971 году он окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «лечебное дело». Щеглов — известный российский сексолог и психотерапевт, врач высшей квалификационной категории, общественный деятель, а также учредитель и ректор Института психологии и сексологии в Санкт-Петербурге.

Щеглов написал 15 научно-популярных книг по вопросам сексологии и более 100 научных публикаций. Он также автор оригинальной программы переподготовки специалистов по междисциплинарной психологии «Теория и практика психолого-сексологического консультирования»

Профессор занимался популяризацией сексуального просвещения с начала 1990-х годов — он участвовал в телепередачах «Спросите у доктора Щеглова», «Адамово яблоко», «Синие страницы», также снялся в ряде художественных фильмов.