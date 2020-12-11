ЕСПЧ запретил высылать директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган из России до окончания разбирательств

Европейский суд по правам человека запретил России высылать директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган из страны до окончания судебного разбирательства. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

Ранее миграционное управление МВД в Сахарово аннулировало вид на жительство Коган. По словам Бабич, в ведомстве сочли, что Коган «составляет угрозу безопасности Российской Федерации», и сообщили, что ей необходимо покинуть Россию через две недели. Коган проживает в России последние 11 лет и состоит в браке с россиянином, у семьи двое детей, которые также имеют гражданство РФ.

При этом, как сообщила Бабич, Коптевский районный суд отказывается зарегистрировать иск гражданки США Ванессы Коган на обжалование решения о лишении вида на жительство.

«Моя профессиональная деятельность связана с оказанием юридической помощи российским гражданам, пострадавшим от нарушений Европейской Конвенции по правам человека - международного договора России», — отмечается в иске Коган.

Проект «Правовая инициатива» помогает гражданам России подавать жалобы в ЕСПЧ и консультирует по юридическим вопросам. Например, проект занимается нарушениями Европейской конвенции по правам человека, связанными с вооруженными конфликтами и постконфликтными ситуациями.

В частности, «Правовая инициатива» подала жалобы в суд от имени 17 осужденных по делу о нападении на госорганы Нальчика в 2005 году («дело 58-ти»). В конце ноября ЕСПЧ коммуницировал жалобы по этому делу.