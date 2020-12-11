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№ 137 от 11 декабря 2020

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ЕСПЧ запретил высылать директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган из России до окончания разбирательств

Общество456

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Европейский суд по правам человека запретил России высылать директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган из страны до окончания судебного разбирательства. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

Ранее миграционное управление МВД в Сахарово аннулировало вид на жительство Коган. По словам Бабич, в ведомстве сочли, что Коган «составляет угрозу безопасности Российской Федерации», и сообщили, что ей необходимо покинуть Россию через две недели. Коган проживает в России последние 11 лет и состоит в браке с россиянином, у семьи двое детей, которые также имеют гражданство РФ.

При этом, как сообщила Бабич, Коптевский районный суд отказывается зарегистрировать иск гражданки США Ванессы Коган на обжалование решения о лишении вида на жительство.  

«Моя профессиональная деятельность связана с оказанием юридической помощи российским гражданам, пострадавшим от нарушений Европейской Конвенции по правам человека - международного договора России», — отмечается в иске Коган.

Проект «Правовая инициатива» помогает гражданам России подавать жалобы в ЕСПЧ и консультирует по юридическим вопросам. Например, проект занимается нарушениями Европейской конвенции по правам человека, связанными с вооруженными конфликтами и постконфликтными ситуациями. 

В частности, «Правовая инициатива» подала жалобы в суд от имени 17 осужденных по делу о нападении на госорганы Нальчика в 2005 году («дело 58-ти»). В конце ноября ЕСПЧ коммуницировал жалобы по этому делу. 

Теги:
sf, правозащитники, еспч
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