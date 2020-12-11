Дочь Кадырова назначили главой департамента дошкольного образования в Грозном

Руководителем департамента дошкольного образования в Грозном назначили 20-летнюю Хадижат Кадырову, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов в инстаграме.

Фото: Асланбек Джунаидов / Instagram

«Это назначение безусловно является свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств руководителя», — написал он.

Мэр Грозного Иса Хаджимурадов также поздравил Кадырову и отметил, что «она свято чтит жизненные идеалы и ценности своего уважаемого дедушки Ахмат-Хаджи Кадырова, соблюдает все религиозные нормы и традиции чеченского народа».

В сентябре Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей старшей дочери, 21-летней Айшат, на должность первого заместителя министра культуры Чечни. Помимо этого, она руководит модным домом Firdaws. В феврале 2020 года в Париже состоялся показ ее работ.