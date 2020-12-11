Власти Москвы потратят 1,3 млрд рублей на серверы Huawei для медучреждений

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы закупит серверное оборудование и системы хранения данных (СХД) для медучреждений на 1,3 млрд рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок обнаружил «Коммерсант».

В качестве производителя необходимого оборудования заказчик указал китайскую компанию Huawei. Издание отметило, что впервые в подобных тендерах в документации прямо назван бренд.

Также «Коммерсант» подчеркнул, что это крупнейший контракт мэрии на поставки подобного оборудования для здравоохранения. В 2018 и 2019 годах на похожие закупки тратили 585,9 млн рублей и 378,4 млн рублей соответственно.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен поставить в Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения Москвы 128 серверов в общей сложности на 4 Тб оперативной памяти и 216 серверных стоек c СХД на 749 ТБ до конца января 2021 года.

Как объяснил заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов, такой объем оборудования нужен медучреждениям столицы в связи с переходом на электронные медицинские карты.

По мнению опрошенных изданием отечественных производителей эти действия «идут вразрез с протекционистской политикой правительства, которое ужесточает требования к закупкам радиоэлектронного оборудования».

В июле 2019 года в силу вступило постановление, обязывающее госкомпании и ведомства закупать отечественное оборудование из специального реестра. Иностранную технику можно закупать в тех случаях, когда ей нет российских аналогов.