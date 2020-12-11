Строительство «Северного потока-2» возобновили после годичного перерыва

Российский трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров (100 футов). Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями», — рассказали в пресс-службе компании.

«Фортуну» сопровождают суда снабжения «Катунь» и «Балтийский исследователь».

Другой российский трубоукладчик «Академик Черский», который, как ожидалось, должен был продолжить строительство, на этой неделе покинул зону достройки газопровода и ушел к берегам Калининграда.

Ранее Управление судоходства в германском Штральзунде заявило, что строительство «Северного потока-2» начнется 5 декабря к югу от охраняемого морского района Адлергрунд.

Всего до завершения проекта осталось проложить около 76 км трубопровода (16 километров в экономической зоне ФРГ и 60 км — в экономической зоне Дании). Пока компания Nord Stream AG запланировала работы только по участку в 2,6 км.

4 декабря Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2». Ограничения вводятся для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Помимо этого, под санкции попадают компании, помогающие с модернизацией или установкой сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах.

В конце ноября германская земля Мекленбург-Передняя Померания заявила, что планирует создать некоммерческий фонд для защиты «Северного потока-2» от американских санкций (по данным NDR, его создадут под началом экс-главы региона Эрвина Зеллеринга). Власти США угрожают применить штрафные меры против любых компаний, задействованных в постройке газопровода. Из-за этого в декабре 2019 года прекратились все строительные работы на Балтийском море были прекращены.