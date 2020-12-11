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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
ВШЭ: россияне стали чаще задумываться о переезде из-за работы или учебы
Большинство россиян (87%) уверены, что у них нет шанса получить качественное образование в маленьких городах. Это следует из опроса, проведенного Высшей школой экономики, его результаты оказались в распоряжении РБК.
При этом схожего мнения придерживаются 67% населения средних городов и 41% крупных, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. В целом, число россиян, готовых к переезду внутри страны значительно выросло. За 4 года количество россиян, желающих переехать из регионов, увеличилось почти в два раза (43% против 28%).
Еще одной причиной для переезда являются проблемы с трудоустройством. В крупных нестоличных городах только 39% респондентов уверены, что смогут найти достойную работу.
Специалисты Высшей школы экономики в ходе опроса «Социальное самочувствие россиян» также выяснили, что граждане стали больше рассчитывать на свои личные накопления во время пенсии. Доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию, сократилась с 56% в 2018 году до 43% в нынешнем.
Елизавета Минаева
Теги:sn, россия, безработица, ниу вшэ
«Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело»: Путин — об отравлении Навального
Президент Владимир Путин сообщил о проведении проверки из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом глава государства заявил на заседании президентского Совета по правам человека, полную стенограмму которого сегодня опубликовала пресс-служба Кремля.
«Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится. […] Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать», — заявил Путин в ответ на вопрос члена СПЧ Николая Сванидзе.
В ходе заседания Путин вновь не стал называть имя Навального и ограничился определением «известный фигурант». Также глава государства добавил, что расследованию мешает недопуск российских специалистов к работе над изучением результатов европейских лабораторий.
«Наши готовы приехать за границу – и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?» — задал Путин встречный вопрос.
Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Пилоты посадили самолет в Омске, где политика госпитализировали в больницу скорой помощи. Он впал в кому. После долгих переговоров родственникам разрешили перевезти оппозиционера на лечение в Германию. Вскоре независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
В России уголовного дела об отравлении Навального не возбудили. Генпрокуратура заявляла, что «в результате экспертных исследований, проведенных на территории РФ, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено».
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