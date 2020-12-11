ВШЭ: россияне стали чаще задумываться о переезде из-за работы или учебы

Большинство россиян (87%) уверены, что у них нет шанса получить качественное образование в маленьких городах. Это следует из опроса, проведенного Высшей школой экономики, его результаты оказались в распоряжении РБК.

При этом схожего мнения придерживаются 67% населения средних городов и 41% крупных, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. В целом, число россиян, готовых к переезду внутри страны значительно выросло. За 4 года количество россиян, желающих переехать из регионов, увеличилось почти в два раза (43% против 28%).

Еще одной причиной для переезда являются проблемы с трудоустройством. В крупных нестоличных городах только 39% респондентов уверены, что смогут найти достойную работу.

Специалисты Высшей школы экономики в ходе опроса «Социальное самочувствие россиян» также выяснили, что граждане стали больше рассчитывать на свои личные накопления во время пенсии. Доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию, сократилась с 56% в 2018 году до 43% в нынешнем.

Елизавета Минаева