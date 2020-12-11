«Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело»: Путин — об отравлении Навального 

Президент Владимир Путин сообщил о проведении проверки из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом глава государства заявил на заседании президентского Совета по правам человека, полную стенограмму которого сегодня опубликовала пресс-служба Кремля.

«Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится. […] Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать», — заявил Путин в ответ на вопрос члена СПЧ Николая Сванидзе.

В ходе заседания Путин вновь не стал называть имя Навального и ограничился определением «известный фигурант». Также глава государства добавил, что расследованию мешает недопуск российских специалистов к работе над изучением результатов европейских лабораторий.

«Наши готовы приехать за границу – и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?» — задал Путин встречный вопрос.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Пилоты посадили самолет в Омске, где политика госпитализировали в больницу скорой помощи. Он впал в кому. После долгих переговоров родственникам разрешили перевезти оппозиционера на лечение в Германию. Вскоре независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

В России уголовного дела об отравлении Навального не возбудили. Генпрокуратура заявляла, что «в результате экспертных исследований, проведенных на территории РФ, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено».