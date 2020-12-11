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№ 137 от 11 декабря 2020

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Роскомнадзор потребовал от «Тайги.инфо» удалить фото «Русского марша», опубликованное в 2015 году

Общество259

259
 

Роскомнадзор внес фотографию новосибирского «Русского марша», опубликованную в 2015 году на сайте «Тайги.инфо», в реестр запрещенных интернет-страниц. Об этом сообщает издание. 

Требование ведомства связано с решением Нагатинского районного суда Москвы, который в 2017 году признал лозунг, запечатленный на фотографии, экстремистским. 

Журналисты отметили, что не считают законными требования удалять информацию, которая на момент ее публикации не была запрещена решениями судов. 

«Тайга.инфо» напомнила, что в 2019 году ведомство уже вносило в список запрещенных интернет-страниц онлайн-репортаж про «Русский марш» в Новосибирске. Тогда требование также было связано с лозунгами участников мероприятия. 

Теги:
sf, роскомнадзор, новосибирск, русский марш

Прокуратура потребовала отменить штраф детскому хоспису «Дом с маяком»

Общество1 106

1 106
 

Прокуратура потребовала отменить решение о штрафе детскому хоспису «Дом с маяком» и прекратить административное дело за отсутствием состава правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По поручению надзорного ведомства столичная прокуратура проверила законность решения суда, который назначил детскому хоспису штраф в 200 тысяч рублей из-за ошибок в журнале учета наркотических препаратов.

«По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором г. Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта», — уточняет пресс-служба.

Накануне решение о штрафе приняла судья Екатерина Слюзова. Правоохранители пришли с проверкой в детский хоспис после жалобы некой Ираиды Волковой. В своем заявлении она указала, что cоучредитель «Дома с маяком» Лида Мониава «таскает (своего подопечного ребенка — ред.) Колю по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала его в общеобразовательную школу, ничего не боится, мотивируя тем, что у нее есть покровители». Также в жалобе говорится, что лекарства Коле якобы выдаются за счет других детей.

В ходе проверки полицейские не нашли нарушений при использовании лекарств, но составили протокол из-за несвоевременного заполнения журнала учета препаратов.

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дом с маяком
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