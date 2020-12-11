Роскомнадзор потребовал от «Тайги.инфо» удалить фото «Русского марша», опубликованное в 2015 году

Роскомнадзор внес фотографию новосибирского «Русского марша», опубликованную в 2015 году на сайте «Тайги.инфо», в реестр запрещенных интернет-страниц. Об этом сообщает издание.

Требование ведомства связано с решением Нагатинского районного суда Москвы, который в 2017 году признал лозунг, запечатленный на фотографии, экстремистским.

Журналисты отметили, что не считают законными требования удалять информацию, которая на момент ее публикации не была запрещена решениями судов.

«Тайга.инфо» напомнила, что в 2019 году ведомство уже вносило в список запрещенных интернет-страниц онлайн-репортаж про «Русский марш» в Новосибирске. Тогда требование также было связано с лозунгами участников мероприятия.