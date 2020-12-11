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№ 137 от 11 декабря 2020

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Еврокомиссия согласовала выделение 24 миллионов евро на помощь народу Беларуси 

Политика16

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Еврокомиссия одобрила выделение 24 миллионов евро на оказание прямой поддержки гражданскому обществу и народу Беларуси. Об этом говорится в опубликованном заявлении комиссии.

Предполагается, что средства направят на развитие системы здравоохранения и малого бизнеса, а также на поддержку независимых СМИ и гражданских инициатив. Также в рамках программы планируется оказать помощь молодым людям, пострадавших из-за политического кризиса.

«Невероятная смелость белорусского народа, который мирно поднялся на защиту демократии и прав человека, вдохновляет всех нас. Этим новым пакетом помощи ЕС дает понять, что он стоит на стороне народа Беларуси и выполняет свои обязательства по поддержке гражданского общества», — заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Варгелий.

В августе Евросоюз объявил о выделении 53 миллионов евро на развитие гражданского общества, помощь жертвам насилия со стороны властей и борьбу с коронавирусом. Еврокомиссия планирует перераспределить выделенные средства в рамках существующих программ европейской помощи стране, чтобы деньги не получили люди, находящиеся сейчас у власти.

Политический кризис в Беларуси разразился после выборов президента, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Страны Евросоюза итоги выборов признать отказались. Граждане страны заявили о масштабных фальсификациях и потребовали отмены результатов голосования. Массовые акции протеста, сопровождающиеся насилием со стороны сотрудников правоохранительных органов, продолжаются в соседней республике до сих пор.

Теги:
sn, помощь, беларусь, евросоюз
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