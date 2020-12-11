В Дагестане нашли почти 300 мертвых краснокнижных тюленей

В Дагестане на берегу Каспийского моря за четыре дня обнаружили 272 мертвых каспийских тюленя, занесенных в Красную книгу. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе территориального управления Росрыболовства.

«От Махачкалы до Сулака и Самура за четыре дня проверки специалисты Росрыболовства обнаружили 272 туши мертвых тюленей, которые занесены в Красную книгу», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что больше всего мертвых особей нашли в северной части побережья от Махачкалы до Сулака.

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6 декабря стало известно об обнаружении 17 мертвых тюленей на берегу Каспийского моря. По факту гибели животных завели административное дело. Росрыболовство тогда отметило, что одной из возможных причин смерти тюлений могут быть инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий — в течение 15 дней до гибели тюлений в этом районе был шторм.

Директор «Каспийского природоохранного центра» Заур Гапизов рассказал «Интерфаксу», что тюлени могут страдать от мелкоячеистых китайских пластиковых сетей, которыми пользуются браконьеры. Также он добавил, что в Каспийское море в больших объемах попадают неочищенные сточные воды.

В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил каспийскому тюленю статус находящегося под угрозой исчезновения, однако в Красную книгу России животное занесли только в 2020 году.