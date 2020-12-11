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№ 137 от 11 декабря 2020

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Вакцина «Вектора» от COVID-19 поступила в гражданский оборот

Общество4

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданная новосибирским центром «Вектор», поступила в гражданский оборот. Об этом пишет ТАСС.

«Проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины <...>. И три тысячи добровольцев на базе восьми медицинских центров в пяти субъектах Российской Федерации уже получают прививки», — сказала глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, препарат уже поступил в Петербург, Москву, Тулу, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Она отметила, что из-за высокой температуры хранения вакцину «Вектора» можно поставить в самые отдаленные части страны.

Попова также рассказала о вакцинации «ЭпиВакКорона» 150 добровольцев старше 60 лет. По ее словам, все они чувствуют себя хорошо.

Это уже вторая российская вакцина от коронавируса, поступившая в гражданский оборот. Первой в сентябре стала «Спутник V», исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата. При этом разработчики заявили, что ее эффективность составила 95% на 42-й день после введения первой дозы (второй компонент вводится через 21 день). В ряде российских регионов уже стартовала массовая вакцинация «Спутником V».

Массовая вакцинация от коронавируса началась и в Великобритании. Там граждан прививают препаратом, созданным американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Эту же вакцину консультативная группа рекомендовала одобрить в США, ранее препарат одобрили в Канаде. По данным разработчиков, эффективность вакцины BioNTech и Pfizer составляет 95%. Человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели.

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Теги:
коронавирус, россия, вакцина, вектор, em
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