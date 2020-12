Visa и Mastercard запретили использовать свои карты на сайте PornHub

Платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты для оплаты на крупнейшем порносайте PornHub после расследования газеты The New York Times о том, как ресурс зарабатывает на несовершеннолетних. О решении компаний сообщает The New York Times.

После публикации обе компании начали расследование своих финансовых связей с Pornhub. Представители Mastercard подтвердили нарушение правил, запрещающих незаконный контент на сайте.

В начале декабря колумнист The New York Times Николас Кристоф рассказал, как порносайт, который в среднем посещают около 3 миллиардов человек ежемесячно, использует видео с участием несовершеннолетних без из согласия.

Журналист утверждал, что на портал также загружаются видеоролики, на которых запечатлены реальные случаи насилия, интимные видео, выложенные из-за мести, и кадры, на которых женщины задыхаются в полиэтиленовых пакетах.

Кристоф рассказал и о судьбе некоторых героинь видео, которые попали в интернет без их согласия: некоторые пытались покончить жить самоубийством, другие страдают от депрессии и на фоне этого начали употреблять наркотики. Одна девушка вот уже четыре года пытается добиться от руководства PornHub удаления ролика со своим участием, но безрезультатно.

Ролики на сайт до недавнего времени могли загружать и скачивать любые пользователи. Николас Кристоф подчеркивает в своем материале, что руководство PornHub не слишком утруждало себя модерацией контента. Впрочем, вскоре после выхода статьи PornHub объявил об изменении политики сайта. Сервис запретил скачивать записи и ограничил загрузку видео на сайт.