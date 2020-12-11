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№ 137 от 11 декабря 2020

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НАК: в Карачаево-Черкесии в результате взрыва у здания управления ФСБ пострадали 6 силовиков

Общество1 266

1 266
 

В Карачаево-Черкесии около здания местного управления ФСБ произошел взрыв. Об этом сообщают источники «Интерфакса» и РБК.

обновлено

В Карачаево-Черкесии шесть сотрудников сил правопорядка получили легкие ранения после того, как мужчина взорвал себя, попытавшись попасть на территорию, где проводились оперативные мероприятия. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Отмечается, что среди гражданских лиц пострадавших нет.

По предварительным данным, взрыв совершил мужчина-смертник, который «разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья», уточнил собеседник агенства. По его словам, перед взрывом мужчина подошел к группе силовиков у входа в здание спецслужбы и взорвал себя с криками: «Аллах Акбар».

По данным Baza, утром у здания ФСБ «взорвалась небольшая бомба». Когда сотрудники спецслужбы «вели работу на месте происшествия», к ним подъехала машина, из которой выбежал смертник и подорвал себя. «Пострадали 5 сотрудников и один случайный человек — их госпитализировали», — пишет Baza.

В МВД и в следственном управлении Следственного комитета по Карачаево-Черкесии заявили, что не комментируют произошедшее. В оперативном штабе НАК в КЧР «Новой газете» сказали, что у них нет никакой информации.

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Теги:
фсб, карачаево-черкессия, nt
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