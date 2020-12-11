Суд отказал в УДО фигуранту «ростовского дела» Владиславу Мордасову

Шахтинский городской суд Ростовской области отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «ростовского дела» Владиславу Мордасову. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мариэтту Арутюнян.

Против УДО Мордасова выступили администрация ИК-9 и прокуратура. В характеристике из колонии сказано, что у активиста 30 взысканий, «которые не погашены и не сняты поощрениями».

«Осужденный Мордасов нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания и его нецелесообразно условно-досрочно освободить от отбывания наказания», — заявила администрация ИК-9.

Мордасов и другой фигурант дела Ян Сидоров в прошлом году получили по 6,5 и 6 лет 7 месяцев лишения свободы, летом этого года Верховный суд снизил им срок наказания до четырех лет. Сидорову в октябре тоже отказали в УДО.

Дело против них было возбуждено в 2017 году после того, как молодые люди 5 ноября вышли к зданию правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Так они выразили солидарность с пострадавшими от сильного пожара в центре Ростова, который произошел в августе того же года.

К уголовному преследованию юношей также привело то, что они были администраторами чата в телеграме, посвященного «революции» Вячеслава Мальцева. Сидоров и Мордасов рассказывали о том, что их пытали и заставили дать признательные показания, от которых они впоследствии отказались.