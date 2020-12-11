Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

сейчас

Самые читаемые книги 2020 года. Книжный итог в стриме «Новой»: смотрите тут

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 137 от 11 декабря 2020

Читать номер

Скончался корейский кинорежиссер и обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Ким Ки Дук

Культура644

644
 

В Латвии на 60-м году жизни скончался известный южнокорейский режиссер и обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Ким Ки Дук. Об этом «Новой газете» сообщил режиссер Виталий Манский.

Фото: ITAR-TASS

По словам Манского, официально о смерти Ким Ки Дук объявит его дочь, которая живет в Южной Корее.

Как уточняет латвийский портал Delfi, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей болел коронавирусом и скончался сегодня ночью от вызванных инфекцией осложнений. В Латвию он приехал в начале декабря и шесть дней назад перестал выходить на связь.

Издание отмечает, что по неофициальной информации в планах режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство. В прошлом году Ким Ки Дук стал председателем жюри Московского международного кинофестиваля, а в этом представил на нем свою картину на русском языке под названием «Растворяться».

Первый свой фильм — «Крокодил» — Ким Ки Дук снял в 1996 году. Главный приз Венецианского кинофестиваля он получил за триллер «Пьета». Режиссер также стал лауреатом Каннского кинофестиваля за фильм «Ариран» и Берлинского кинофестиваля — за картину «Самаритянка». 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, смерть, южная корея, режиссеры
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera