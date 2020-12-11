Скончался корейский кинорежиссер и обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Ким Ки Дук

В Латвии на 60-м году жизни скончался известный южнокорейский режиссер и обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Ким Ки Дук. Об этом «Новой газете» сообщил режиссер Виталий Манский.

По словам Манского, официально о смерти Ким Ки Дук объявит его дочь, которая живет в Южной Корее.

Как уточняет латвийский портал Delfi, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей болел коронавирусом и скончался сегодня ночью от вызванных инфекцией осложнений. В Латвию он приехал в начале декабря и шесть дней назад перестал выходить на связь.

Издание отмечает, что по неофициальной информации в планах режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство. В прошлом году Ким Ки Дук стал председателем жюри Московского международного кинофестиваля, а в этом представил на нем свою картину на русском языке под названием «Растворяться».

Первый свой фильм — «Крокодил» — Ким Ки Дук снял в 1996 году. Главный приз Венецианского кинофестиваля он получил за триллер «Пьета». Режиссер также стал лауреатом Каннского кинофестиваля за фильм «Ариран» и Берлинского кинофестиваля — за картину «Самаритянка».