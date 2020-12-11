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№ 137 от 11 декабря 2020

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Фармакологическая компания AstraZeneca проведет клинические испытания российской вакцины «Спутник V»

Общество809

809
 

Британская фармакологическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Оксфордским университетом, и российской вакцины «Спутник V», созданной центром им. Гамалеи и Минобороны. Об этом сообщается на сайте AstraZeneca.

«Научное сотрудничество компании AstraZeneca с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи имеет большое значение не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для повышения в будущем доступности вакцинации за счет широкого портфеля препаратов», — говорится в заявлении. 

В сообщении уточняется, что в испытании примут участие добровольцы в старше 18 лет.

Ранее независимое исследование, в котором приняли участие около 12 тысяч жителей Великобритании и Бразилии, подтвердило эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca. Эффективность вакцины, в среднем, оценили в 70,4%.

«Спутник V» стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. В компании, разрабатывающей российскую вакцину, заявили, что ее эффективность составила 95% на 42-й день после введения первой дозы. 

Теги:
вакцины, коронавирус, nt
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