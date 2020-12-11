В Москве задержали педагога по делу о домогательствах к девочке

В Москве задержали педагога дополнительного образования, подозреваемого в домогательствах к малолетней девочке. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

Ребенок рассказал о «действиях сексуального характера» со стороны педагога с сентября по декабрь этого года своим родителям, которые и обратились к правоохранителям. Источник ТАСС утверждает, что ребенку шесть лет. Мужчина 1976 года рождения работал в московской школе №1329, сообщила агентству директор учебного заведения Вероника Бурмакина, его уволили.

Задержанному педагогу предъявили обвинения в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б», ч. 4 ст. 132 УК). СК планирует проверить его причастность к другим аналогичным преступлениям.