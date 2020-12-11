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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
В Москве задержали педагога по делу о домогательствах к девочке
В Москве задержали педагога дополнительного образования, подозреваемого в домогательствах к малолетней девочке. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.
Ребенок рассказал о «действиях сексуального характера» со стороны педагога с сентября по декабрь этого года своим родителям, которые и обратились к правоохранителям. Источник ТАСС утверждает, что ребенку шесть лет. Мужчина 1976 года рождения работал в московской школе №1329, сообщила агентству директор учебного заведения Вероника Бурмакина, его уволили.
Задержанному педагогу предъявили обвинения в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б», ч. 4 ст. 132 УК). СК планирует проверить его причастность к другим аналогичным преступлениям.
Теги:задержание, школа, сексуальные домогательства , дети, москва, em
Правоохранители задержали главбуха завода «Амурсталь» по делу о мошенничестве. Совладельцем предприятия является жена Фургала
Правоохранители задержали главного бухгалтера завода «Амурсталь» Галину Алейникову по делу о хищении. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Следователи заподозрили Алейникову в том, что она вместе с другими соучастниками «совершила приготовление» к хищению 305 миллионов рублей, создав несуществующую кредиторскую задолженность и обратившись в Арбитражный суд с иском о ее взыскании.
«Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку противоправная деятельность организованной группы пресечена правоохранительными органами», — уточнили в СК.
Совладельцем завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск») является жена арестованного экс-мэра Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова. Вскоре после ареста главы региона правоохранители возбудили дело о мошенничестве на заводе.
Заместитель председателя СК Ростислав Рассохов рассказал в интервью «Коммерсанту», что по делу уже арестованы три человека, включая двух местных депутатов. Кроме того, силовики проверяют на причастность к хищениям Сергея Фургала и его жену. По этому делу обвинения экс-губернатору пока не предъявляли.
Сергея Фургала задержали в июле. Его обвинили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и увезли в Москву; сейчас он находится одном из столичных СИЗО. Задержание чиновника вызвало волну протестов в регионе, которые продолжаются до сих пор.