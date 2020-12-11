Правоохранители задержали главбуха завода «Амурсталь» по делу о мошенничестве. Совладельцем предприятия является жена Фургала

Правоохранители задержали главного бухгалтера завода «Амурсталь» Галину Алейникову по делу о хищении. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователи заподозрили Алейникову в том, что она вместе с другими соучастниками «совершила приготовление» к хищению 305 миллионов рублей, создав несуществующую кредиторскую задолженность и обратившись в Арбитражный суд с иском о ее взыскании.

«Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку противоправная деятельность организованной группы пресечена правоохранительными органами», — уточнили в СК.

Совладельцем завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск») является жена арестованного экс-мэра Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова. Вскоре после ареста главы региона правоохранители возбудили дело о мошенничестве на заводе.

Заместитель председателя СК Ростислав Рассохов рассказал в интервью «Коммерсанту», что по делу уже арестованы три человека, включая двух местных депутатов. Кроме того, силовики проверяют на причастность к хищениям Сергея Фургала и его жену. По этому делу обвинения экс-губернатору пока не предъявляли.

Сергея Фургала задержали в июле. Его обвинили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и увезли в Москву; сейчас он находится одном из столичных СИЗО. Задержание чиновника вызвало волну протестов в регионе, которые продолжаются до сих пор.