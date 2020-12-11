Хабаровский краевой суд отменил арест журналистки. Она провела в спецприемнике две недели

Хабаровский краевой суд отменил арест журналистки «Просто газеты» Татьяны Хлестуновой, которой вменялось участие в мероприятии, помешавшем работе инфраструктуры и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора правовой помощи Анну Ромащенко.

Административное дело в отношении журналистки вернули в Индустриальный районный суд Хабаровска на пересмотр. Хлестунову освободили в 15:00 по местному времени (8:00 мск).

Краевой суд согласился с доводами адвоката от «ОВД-Инфо» Андрея Битюцкого о нарушениях, которые допустил суд первой инстанции. Защитник указал, что сведения в мотивировочной части решения расходятся со указанной в материалах дела информацией, нет оценки свидетельских показаний, не было разбирательства по поводу наличия у Хлестуновой журналистского статуса, не аргументировано назначение наибольшего наказания.

Журналистку арестовали на 10 суток 3 декабря. За день до этого Хлестунову задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала 4 суток ареста из-за акции в поддержку арестованного хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, хотя у нее была журналистская аккредитация. В связи с происходящим журналистка объявила голодовку.