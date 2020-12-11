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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
Тиньков продал акции своего банка на 325 млн долларов. Часть денег он потратит на помощь людям с лейкемией
Семейный траст бизнесмена Олега Тинькова продал акции Тинькофф Банк на сумму 325 миллионов долларов. О снижении участия в капитале TCS Group РБК рассказал сам предприниматель.
«Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам», — сообщил Тиньков.
Банкир уточнил, что часть денег он планирует потратить на помощь пациентам с лейкемией. Он планирует создать фонд, который будет заниматься решением проблем рака крови и развитием института донорства. На это Тиньков готов потратить до 200 миллионов долларов. Остальные деньги пойдут на урегулирование личных юридических проблем предпринимателя.
Тиньков сам уже больше года страдает раком крови, он перенес операцию по пересадке костного мозга. Из-за болезни он перестал возглавлять совет директоров Тинькофф и передал права на 40,4% группы в семейный траст.
Хабаровский краевой суд отменил арест журналистки. Она провела в спецприемнике две недели
Хабаровский краевой суд отменил арест журналистки «Просто газеты» Татьяны Хлестуновой, которой вменялось участие в мероприятии, помешавшем работе инфраструктуры и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора правовой помощи Анну Ромащенко.
Административное дело в отношении журналистки вернули в Индустриальный районный суд Хабаровска на пересмотр. Хлестунову освободили в 15:00 по местному времени (8:00 мск).
Краевой суд согласился с доводами адвоката от «ОВД-Инфо» Андрея Битюцкого о нарушениях, которые допустил суд первой инстанции. Защитник указал, что сведения в мотивировочной части решения расходятся со указанной в материалах дела информацией, нет оценки свидетельских показаний, не было разбирательства по поводу наличия у Хлестуновой журналистского статуса, не аргументировано назначение наибольшего наказания.
Журналистку арестовали на 10 суток 3 декабря. За день до этого Хлестунову задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала 4 суток ареста из-за акции в поддержку арестованного хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, хотя у нее была журналистская аккредитация. В связи с происходящим журналистка объявила голодовку.