Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

11 декабря, 13:30

Самые читаемые книги 2020 года. Книжный итог в стриме «Новой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 137 от 11 декабря 2020

Читать номер

Тиньков продал акции своего банка на 325 млн долларов. Часть денег он потратит на помощь людям с лейкемией

Экономика94

94
 

Семейный траст бизнесмена Олега Тинькова продал акции Тинькофф Банк на сумму 325 миллионов долларов. О снижении участия в капитале TCS Group РБК рассказал сам предприниматель. 

«Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам», — сообщил Тиньков. 

Банкир уточнил, что часть денег он планирует потратить на помощь пациентам с лейкемией. Он планирует создать фонд, который будет заниматься решением проблем рака крови и развитием института донорства. На это Тиньков готов потратить до 200 миллионов долларов. Остальные деньги пойдут на урегулирование личных юридических проблем предпринимателя. 

Тиньков сам уже больше года страдает раком крови, он перенес операцию по пересадке костного мозга. Из-за болезни он перестал возглавлять совет директоров Тинькофф и передал права на 40,4% группы в семейный траст.

Теги:
sn, банк, онкология, тиньков

Хабаровский краевой суд отменил арест журналистки. Она провела в спецприемнике две недели

Общество133

133
 

Хабаровский краевой суд отменил арест журналистки «Просто газеты» Татьяны Хлестуновой, которой вменялось участие в мероприятии, помешавшем работе инфраструктуры и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора правовой помощи Анну Ромащенко.

Административное дело в отношении журналистки вернули в Индустриальный районный суд Хабаровска на пересмотр. Хлестунову освободили в 15:00 по местному времени (8:00 мск).

Краевой суд согласился с доводами адвоката от «ОВД-Инфо» Андрея Битюцкого о нарушениях, которые допустил суд первой инстанции. Защитник указал, что сведения в мотивировочной части решения расходятся со указанной в материалах дела информацией, нет оценки свидетельских показаний, не было разбирательства по поводу наличия у Хлестуновой журналистского статуса, не аргументировано назначение наибольшего наказания.

Журналистку арестовали на 10 суток 3 декабря. За день до этого Хлестунову задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала 4 суток ареста из-за акции в поддержку арестованного хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, хотя у нее была журналистская аккредитация. В связи с происходящим журналистка объявила голодовку.

Теги:
журналисты, суды, арест, хабаровский край, em
Больше интересного в вашей ленте
Появились первые фотографии нового Mitsubishi Outlander
Вы будете видеть меньше такого
Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном: полезный совет, спасший сотни жизней
Вы будете видеть меньше такого
Обновленный корейский кроссовер получил необычную внешность, но стильный интерьер. Смотрим, что привезут, когда и за…
Вы будете видеть меньше такого
История одного гарема. Вы точно сильно удивитесь «красоте» наложниц!
Вы будете видеть меньше такого
Толпа китайцев окружила продавца на ярмарке и просила: "Мяу-мяу, колюська". Долго смеялся, когда узнал, что такое…
Вы будете видеть меньше такого
Теперь моя семья вместо пирожков просит готовить только лепёшки: делюсь своим рецептом
Вы будете видеть меньше такого
Зато не в ипотеку: как выглядит внутри чум оленеводов, сколько оленей нужно для него забить, сколько стоит в пересчете…
Вы будете видеть меньше такого
Тест: только человек с аналитическим складом ума наберёт 8/9
Вы будете видеть меньше такого
Однажды учитель дал ученикам совет, как найти любимое дело. Я не прислушался и потерял 12 лет жизни
Вы будете видеть меньше такого
Повёлся на отзывы блогеров и снял модный глэмпинг в Мурманской области за 7000/ночь. Снаружи всё красиво, внутри -…
Вы будете видеть меньше такого
Как я сделал за дёшево отливы на крыше "на века": теперь не переживаю, что их отломает после снежной зимы (делюсь…
Вы будете видеть меньше такого
Как правильно заряжать телефон, чтобы долго работала батарея
Вы будете видеть меньше такого
Почему китайцы не отдыхают в Турции и Египте?
Вы будете видеть меньше такого
Пользователи показали, как прячутся их собаки, и эта маскировка от самой плохой и смешной до идеальной (фото, которые…
Вы будете видеть меньше такого
В России бесплатно отдают дома. Это не шутка, далее подборка домиков в деревне в дар.
Вы будете видеть меньше такого
Постановочный кадр
Вы будете видеть меньше такого
Почему так полезно употреблять гречку с кефиром
Вы будете видеть меньше такого
Бюджетная ванная комната в деревне. Показываю, что у меня получилось
Вы будете видеть меньше такого
Писатель Чингиз Абдуллаев: Парад Победы в Баку показал всему миру очевидную вещь - Азербайджан становится достаточно…
Вы будете видеть меньше такого
В России строится гигантский завод
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera