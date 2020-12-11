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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
Парламент Азербайджана отменил в стране военное положение
Милли меджлис (парламент Азербайджана) утвердил президентский указ об отмене в стране военного положения. Об этом сообщается на сайте нацсобрания.
Согласно документу, военное положение в стране отменяется с 00:00 12 декабря по местному времени (23:00 11 декабря мск). Указ президента Азербайджана Ильхама Алиева датирован 7 декабря.
Военное положение действовало в Азербайджане с 28 сентября из-за обострения конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. В Армении в начале декабря тоже анонсировали отмену ограничений, действующих в связи с военным положением. До 25 декабря власти страны планируют обеспечить частичную демобилизацию военных.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и Алиев объявили о заявлении о прекращении боевых действий. Согласно документу, под контроль Баку перешли районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, также Ереван должен передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. Среди положений договора — также ввод в регион российских миротворцев.
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