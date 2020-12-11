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№ 137 от 11 декабря 2020

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В России выявили еще 28 585 случаев COVID-19. За сутки скончались 613 человек — максимум с начала пандемии 

Общество471

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За последние сутки в России выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве коронавирусом заразились 7215 человек, в Санкт-Петербурге — 3779. Это рекордные цифры для северной столицы, где из-за темпов распространения инфекции власти ввели ряд жестких ограничений. На третьем месте по числу заболевших — Подмосковье (+1370); следом идут Нижегородская область (+495) и республика Карелия (+427).

За последний день в России скончались 613 человек — максимум с начала пандемии. Из них 77 — жители Москвы, еще 69 — из Санкт-Петербурга, 29 — из Подмосковья. Всего с марта непосредственно от коронавируса скончались 45 893 пациента.

По всему миру COVID-19 заразились уже более 69,9 миллиона человек, больше всего из них заболело в США. Накануне там была зафиксирована рекордная смертность от коронавируса: за сутки скончались более 3 тысяч человек. Всего, по подсчетам СМИ, за время пандемии число граждан США, умерших от COVID-19, превысило военные потери страны во Второй мировой войне.

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Теги:
sn, россия, коронавирус, пандемия
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