Экс-мэра Петропавловска-Камчатского приговорили к 5,5 года колонии за взятки

Суд приговорил бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко к пяти годам и шести месяцам колонии по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Бывшему чиновнику вменили получение взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК). По делу экс-мэра также проходит его брат Алексей Иваненко: он получил 3,5 года колонии общего режима за посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК) и крупное мошенничество (ч.3 ст. 159 УК). Кроме того, оба фигуранта дела должны будет заплатить крупные штрафы. (4 млн — экс-мэр и 2,2 млн — его брат).

По версии следствия мэр Иваненко при помощи старшего брата получил две взятки на 900 тысяч рублей от гендиректора коммерческой компании и индивидуального предпринимателя в обмен на покровительство и помощь при исполнении муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог и благоустройство города.

В ходе расследования первого эпизода выяснилось, что сумма к передаче в качестве взятки Иваненко составляла 1,4 миллиона, однако до экс-мэра дошло лишь 700 тысяч. Остальное забрал себе брат чиновника, поэтому его обвинили и в мошенничестве.

СК отмечает, что и экс-чиновник, и его брат полностью признали свою вину и сотрудничали со следствием.

Иваненко работал градоначальником с 2016 года. Год назад он уволился по собственному желанию и добровольно сложил полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения «Единой России». Вскоре его задержали и отправили под домашний арест.