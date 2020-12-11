Белорусская оппозиция объявила о создании «народных посольств» в 20 странах

Координационный совет (КС) оппозиции Беларуси сообщил об открытии «народных посольств» в ряде зарубежных государств. Об этом говорится в телеграм-канале экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Цель новых «посольств» — «защита прав, поддержка и солидаризация белорусов», живущих за пределами страны. «Мы должны направить все наши силы, всю нашу энергию, все внимание на общее дело. Сегодня, как никогда, нам важно быть вместе», — приводятся в сообщении слова Тихановской.

«Интерфакс» отмечает, что член президиума КС Павел Латушко рассказал о создании «посольств» в 20 странах, в том числе в России, Литве, Швеции, Германии, Великобритании, Испании и Бразилии. Он добавил, что «народные посольства» не обязаны выполнять все задачи, которые стоят перед официальными представительствами Беларуси. Новые органы будут собирать информацию от белорусов, нуждающихся в помощи, и распространять данные о реальном положении дел в стране.

Протесты в Беларуси начались в августе, после голосования на выборах президента. ЦИК страны утверждает, что на них победил Александр Лукашенко с более чем 80% голосов, а Тихановская на них набрала чуть более 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, многие задержанные рассказывали о применении насилия к ним. Все члены КС оппозиции или задержаны, или их вывезли из страны, к последним относится и Тихановская.