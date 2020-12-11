У ряда участников испытаний австралийской вакцины от COVID-19 тесты на ВИЧ показали ложноположительные результаты

Университет Квинсленда (UQ) и производитель вакцин CSL приостановили испытания своего препарата из-за ложноположительных тестов на ВИЧ у некоторых участников. Об этом сообщается на сайте CSL.

В первой фазе испытаний приняли участие 216 человек, ложноположительные тесты на ВИЧ у ряда из них были из-за выработанных после вакцинации антител. Более подробные исследования показали, что инфекции у них на самом деле нет.

При этом вакцина не вызвала у участников испытаний серьезных побочных эффектов. Однако из-за ситуации с тестами на ВИЧ разработчики решили не проводить вторую и третью фазу после консультаций с австралийским правительством.

Один из руководителей разработки вакцины из UQ Пол Янг рассказал, что препарат могут доработать, однако на это может уйти до года. Янг добавил, что решение о доработке вакцины далось специалистам нелегко, так как в ней есть острая потребность.

Главный научный сотрудник Эндрю Нэш отметил, что в Австралии уже идет 30 млн доз вакцины британской компании AstraZeneca, первые из которых планируется выпустить в начале следующего года. По запросу правительства страны разработчики выпустят дополнительно к ним еще 20 млн доз. Помимо этого, в стране планируется производство 11 млн доз вакцины американской Novavax, а также 10 млн доз препарата концерна Pfizer и BioNTech.

По данным университета Хопкинса, в Австралии за время пандемии зафиксировано свыше 28 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли от инфекции по стране 908 человек.