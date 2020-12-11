На выборах главы поселка в Омской области победила школьный сторож

Депутаты в поселке Новоомский в Омской области выбрали главой школьного сторожа Надежду Чекмареву. Об этом пишет издание «Сибирь.Реалии».

Кандидатуру Чекмаревой поддержали шесть депутатов из десяти. Ее соперником был действующий глава местной администрации Артур Лен, который занимал пост с 2006 года. После того, как результаты голосования стали известны, его победительница сказала: «Что это было?».

В разговоре с «Сибирь.Реалии» местные депутаты предположили, что Чекмарева была техническим кандидатом-самовыдвиженцем, а поучаствовать в выборах ее попросил сам Лен. Однако Чекмарева представила свою программу: «В программе Надежда Ивановна сконцентрировалась на трех основных пунктах: сделать в Новоомском дороги, провести газ в поселок и отремонтировать школу», — рассказал один из членов совета Иван Каплюченко.

При этом до выборов не допустили директора хозуправления администрации Наталью Пекай, которая хотела в них участвовать. «Председатель конкурсной комиссии сказал мне открыто: выше принято решение оставить Артура Лена еще на один срок. Меня сняли с выборов, даже не указав причину в протоколе», — сказала она.

Каплюченко в разговоре с «Сибирь.Реалии» отметил, что депутаты голосовали против действующего главы из-за недовольства его работой. «В поселке проблемы с водопроводом, с освещением, кружков для детей почти нет, но на жалобы сельчан власть не реагирует. При этом сильного кандидата Наталью Пекай снимают с дистанции», — объяснил он.

Ранее на выборах главы администрации деревни Повалихино в Костромской области выиграла Марина Удгодская, до этого работавшая уборщицей. Она победила бывшего правоохранителя Николая Локтева, набрав во время голосования 87 голосов. За соперника Удгодской проголосовали 46 человек, еще шесть бюллетеней были испорчены.