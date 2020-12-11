Эксперты американского регулятора рекомендовали одобрить вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19

Эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендовали одобрить экстренное использование в стране вакцины от COVID-19, произведенной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом пишет Reuters.

Голосовавшие пришли к выводу, что для лиц от 16 лет преимущества вакцины перевешивают ее недостатки. «За» высказались 17 экспертов, «против» — четыре, еще один человек воздержался.

Планируется, что официально регулятор США одобрит использование вакцины Pfizer и BioNTech в ближайшее время. Исполнительный директор UMass Memorial Health Care Эрик Диксон, не входивший в консультативную группу, назвал прошедшее голосование «историческим моментом».

В Великобритании уже началась вакцинация от COVID-19 созданным американскими и немецкими специалистами препаратом. Его использование одобрила и Канада.

По данным разработчиков, эффективность вакцины BioNTech и Pfizer составляет 95%. Человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели. При этом во время испытаний препарата умерли шесть человек, четверо из которых получили плацебо, еще двое — непосредственно вакцину.

США занимают первое место по числу заразившихся от коронавируса и умерших от инфекции. На территории этой страны, по данным университета Хопкинса, зафиксировано свыше 15,6 млн случаев заражения, скончались от COVID-19 более 292,1 тысячи человек, что больше погибших американских военнослужащих во время Второй мировой войны, отмечает USA Today.