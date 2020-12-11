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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 11 декабря. Коротко
Общество1 536
«Новая газета»редакция
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- Эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендовали одобрить в стране вакцину от COVID-19, произведенную американской Pfizer и немецкой BioNTech. За экстренное использование препарата проголосовали 17 человек, против — четыре, еще один воздержался. США занимают первое место числу заразившихся коронавирусом на территории одной страны и по числу умерших от инфекции.
- Евросоюз согласовал расширение санкций против Турции из-за бурения в Средиземном море. В заявлении говорится, что действия страны носят односторонний и провокативный характер. Кого именно коснутся новые ограничения, не уточняется.
- Австралия приостановила испытания своей вакцины от коронавируса из-за ложноположительных результатов тестов на ВИЧ у некоторых испытуемых. Дополнительные исследования не выявили инфекции у людей, однако ко второй и третьей фазе испытаний решили пока не переходить. При этом у 216 участников испытаний вакцина не вызвала серьезных побочных эффектов.
- Джо Байден, названный американскими СМИ победителем выборов президента США, и Камала Харрис, которую он планирует назначить на пост вице-президента страны, стали победителями в номинации «человек года» по версии журнала Time. «У Байдена было видение, он задал тон и стал победителем» — пишет издание, отмечая, что Харрис ему была нужна для «смены поколений, свежего взгляда и воплощения многообразия Америки».
- Суд приговорил экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко к пяти годам шести месяцам колонии строгого режима и назначил ему штраф размером 4 млн рублей по делу о получении взяток в крупном размере, посредничестве при взятках и мошенничестве. Брат бывшего градоначальника Алексей получил три года шесть месяцев лишения свободы и штраф в 2,2 млн.
- ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче заключительного тура Лиги Европы. Встреча в Загребе завершилась со счетом 1:3, российский клуб в плей-офф турнира не вышел и завершил выступление на последнем месте в группе с тремя очками. Этот показатель стал худшим в истории выступления российских футбольных команд в Лиге Европы.
- В Москве за последние сутки от коронавируса умерли 77 человек. Общее число умерших от инфекции в столице за время пандемии достигло 9722.
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