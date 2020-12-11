Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
Time присудил звание «человек года» Байдену и Харрис
Джо Байден, названный американскими СМИ победителем выборов президента США, и Камала Харрис, которую он планирует назначить на пост вице-президента страны, стали победителями в номинации «человек года» по версии журнала Time. Об этом сообщается в твиттере издания.
«У Байдена было видение, он задал тон и стал победителем» — пишет журнал. «Смена поколений, свежий взгляд и воплощение многообразия Америки», — для этого, по версии издания, ему нужна была Харрис.
Свой прогноз американские СМИ озвучили примерно месяц назад. Официально коллегия выборщиков проголосует 14 декабря. В администрации действующего президента США Дональда Трамп говорили о готовности передать власть, однако сам он заявил о вере в то, «что победит».
В прошлом году Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тумберг «человеком года». «Тунберг стала самым убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме, стоящей перед планетой», — отметило издание.
Евросоюз договорился разблокировать 750 млрд евро на восстановление экономик после пандемии
Лидеры 27 стран Евросоюза договорились в четверг на саммите разблокировать средства для фонда восстановления экономики после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Теперь мы можем придать актам законную силу и снова восстанавливать экономические системы. Наш беспрецедентный пакет помощи придаст ускорение переходу к «зеленой» и цифровой экономике», — написал Мишель в твиттере.
Лидеры также разблокировали бюджет на 2021-2027 гг. в размере 1,07 трлн евро.
Страны ЕС согласовали эти акты в июне, но Венгрия и Польша заблокировали реализацию бюджетов в знак протеста. Брюссель последовательно отмечает недостатки правоохранительной и судебной систем в этих странах и намерен распределять бюджет в соответствии с так называемым механизмом верховенства права.
Неизвестно, на каких условиях был достигнут компромисс между странами. По данным немецкой газеты FAZ, компромиссное решение нашли представители Германии. Берлин предложил включить в план бюджета условия по соблюдению верховенства права в странах ЕС. При этом Европейский суд юстиции должен ответить, соответствует ли контроль над верховенством права изначальным соглашениям о ЕС.
Средства на восстановление стран ЕС планируется привлечь за счет выпуска облигаций (срок погашения — 2052 год). За это время в европейских странах должны появиться новые виды налогов, в том числе «зеленых» (сбор за пластик), цель которых — вернуть фондовые средства.