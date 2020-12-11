Time присудил звание «человек года» Байдену и Харрис

Джо Байден, названный американскими СМИ победителем выборов президента США, и Камала Харрис, которую он планирует назначить на пост вице-президента страны, стали победителями в номинации «человек года» по версии журнала Time. Об этом сообщается в твиттере издания.

«У Байдена было видение, он задал тон и стал победителем» — пишет журнал. «Смена поколений, свежий взгляд и воплощение многообразия Америки», — для этого, по версии издания, ему нужна была Харрис.

Свой прогноз американские СМИ озвучили примерно месяц назад. Официально коллегия выборщиков проголосует 14 декабря. В администрации действующего президента США Дональда Трамп говорили о готовности передать власть, однако сам он заявил о вере в то, «что победит».

В прошлом году Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тумберг «человеком года». «Тунберг стала самым убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме, стоящей перед планетой», — отметило издание.