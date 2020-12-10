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№ 136 от 9 декабря 2020

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Евросоюз договорился разблокировать 750 млрд евро на восстановление экономик после пандемии

Экономика32

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Лидеры 27 стран Евросоюза договорились в четверг на саммите разблокировать средства для фонда восстановления экономики после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Теперь мы можем придать актам законную силу и снова восстанавливать экономические системы. Наш беспрецедентный пакет помощи придаст ускорение переходу к «зеленой» и цифровой экономике», — написал Мишель в твиттере.

Лидеры также разблокировали бюджет на 2021-2027 гг. в размере 1,07 трлн евро.

Страны ЕС согласовали эти акты в июне, но Венгрия и Польша заблокировали реализацию бюджетов в знак протеста. Брюссель последовательно отмечает недостатки правоохранительной и судебной систем в этих странах и намерен распределять бюджет в соответствии с так называемым механизмом верховенства права.

Неизвестно, на каких условиях был достигнут компромисс между странами.  По данным немецкой газеты FAZ, компромиссное решение нашли представители Германии. Берлин предложил включить в план бюджета условия по соблюдению верховенства права в странах ЕС. При этом Европейский суд юстиции должен ответить, соответствует ли контроль над верховенством права изначальным соглашениям о ЕС.

Средства на восстановление стран ЕС планируется привлечь за счет выпуска облигаций (срок погашения — 2052 год). За это время в европейских странах должны появиться новые виды налогов, в том числе «зеленых» (сбор за пластик), цель которых — вернуть фондовые средства.

Теги:
kn, восстание, пандемия, бюджет, евросоюз
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