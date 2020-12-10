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США ввели санкции против Кадырова, ФК «Ахмат», организаций MMA, а также связанных с главой Чечни лиц и компаний

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№ 136 от 9 декабря 2020

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Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

Политика9

9
 

Лидеры 27 стран Евросоюза договорились продлить экономические санкции против России, введенные в 2014 году в связи с присоединением Крыма и событиями в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба главы Евросовета Шарля Мишеля.

Санкционный режим будет действовать еще минимум шесть месяцев. Политическое решение лидеров стран ЕС требует формального утверждения Совета ЕС.

Экономические ограничения направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Продукция двойного назначения также попадает под действие штрафных мер.

Российские госкомпании и их дочерние структуры не могут получить доступ к европейскому рынку. Такой же режим действует в отношении оборонных структур и трех энергетических компаний РФ.

Попавшие под санкции субъекты не могут получать кредиты от европейских банков и имеют ограниченный доступ к европейским технологиям.

Теги:
kn, продление, евросоюз, санкции

Присяжные оправдали калининградских врачей по делу о смерти младенца

Общество219

219
 

В Калининградском областном суде коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт врачу-неонатологу Элине Сушкевич и и. о. главного врача родильного дома Калининградской области Елене Белой, которых обвиняли в смерти недоношенного младенца. Об этом сообщает «Новый Калининград».

Корреспондент «Медиазоны» уточняет, что пятеро участников коллегии оправдали медиков, трое признали виновными. 

В 2018 году в отношении и.о. главврача родильного дома Калининградской области №4 Елены Белой и неонатолога Элины Сушкевич возбудили уголовное дело. По версии следствия, Сушкевич, выполняя требование и. о. главврача, ввела недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния, после чего тот скончался. Согласно материалам дела, Белая распорядилась не спасать младенца из-за высокой стоимости необходимого для лечения препарата.

Сушкевич предъявили обвинение в убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК), а Белой — в организации убийства и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). 

В поддержку Сушкевич выступили ее пациенты и медики по всей стране. В «Российском обществе неонатологов» заявили, что обвинения в адрес врача-реаниматолога «абсурдные по своей сути» и «не подкреплены серьезными научными данными».

Дополняется

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