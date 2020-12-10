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США ввели санкции против Кадырова, ФК «Ахмат», организаций MMA, а также связанных с главой Чечни лиц и компаний

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№ 136 от 9 декабря 2020

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Израиль и Марокко договорились о нормализации отношений. Взамен Вашингтон признал Западную Сахару за Рабатом

Политика17

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Израиль и Марокко договорились о возобновлении дипломатических отношений. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. 

«Очередной исторический прорыв! Два наших больших друга договорились о полном возобновлении дипломатических отношений. Невероятный прорыв для мира на всем Ближнем Востоке!», — написал он. 

Согласно условиям договора, США признают суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома. По мнению американских властей, полная автономия Марокко в этом регионе является единственным возможным решением конфликта. 

По словам советника Трампа Джареда Кушнера, «этим историческим шагом Марокко укрепляет свои давние отношения с общиной марокканских евреев, представители которой проживают на территории страны и за ее пределами, включая Израиль».

Также Кушнер заявил, что нормализация дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией неизбежна. 

Марокко стала четвертой арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем, за последние несколько месяцев. Ранее о подобных шагах объявили ОАЭ, Бахрейн и Судан. 

Западная Сахара — это территория, из-за которой десятилетиями ведутся международные споры. По словам Трампа, королевство признало Соединенные Штаты в 1777 году. «Поэтому уместно и нам признать его суверенитет над Западной Сахарой», — заключил он. 

На земли бывшей испанской колонии в Сахаре с 70-х годов прошлого века претендовали соседи — Мавритания на юге и Марокко на севере. В настоящее время около 80% территории Западной Сахары находятся под контролем Марокко, а в южной части правит фронт Полисарио, провозгласивший Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. 

В зоне конфликта до 1991 года продолжались боевые действия. Затем ООН направила туда миротворческую миссию. 

Теги:
sf, марокко, сша, израиль
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