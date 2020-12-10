Израиль и Марокко договорились о нормализации отношений. Взамен Вашингтон признал Западную Сахару за Рабатом

Израиль и Марокко договорились о возобновлении дипломатических отношений. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

«Очередной исторический прорыв! Два наших больших друга договорились о полном возобновлении дипломатических отношений. Невероятный прорыв для мира на всем Ближнем Востоке!», — написал он.

Согласно условиям договора, США признают суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома. По мнению американских властей, полная автономия Марокко в этом регионе является единственным возможным решением конфликта.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

По словам советника Трампа Джареда Кушнера, «этим историческим шагом Марокко укрепляет свои давние отношения с общиной марокканских евреев, представители которой проживают на территории страны и за ее пределами, включая Израиль».

Также Кушнер заявил, что нормализация дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией неизбежна.

Марокко стала четвертой арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем, за последние несколько месяцев. Ранее о подобных шагах объявили ОАЭ, Бахрейн и Судан.

Западная Сахара — это территория, из-за которой десятилетиями ведутся международные споры. По словам Трампа, королевство признало Соединенные Штаты в 1777 году. «Поэтому уместно и нам признать его суверенитет над Западной Сахарой», — заключил он.

На земли бывшей испанской колонии в Сахаре с 70-х годов прошлого века претендовали соседи — Мавритания на юге и Марокко на севере. В настоящее время около 80% территории Западной Сахары находятся под контролем Марокко, а в южной части правит фронт Полисарио, провозгласивший Сахарскую Арабскую Демократическую Республику.

В зоне конфликта до 1991 года продолжались боевые действия. Затем ООН направила туда миротворческую миссию.