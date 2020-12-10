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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Власти Франции ввели комендантский час на Новый год
Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении по всей стране комендантского часа в новогоднюю ночь.
«Мы еще далеки от завершения второй волны», — сказал премьер.
Подобные ограничения ранее не входили в планы властей, однако эпидемиологическая ситуация заставила их пересмотреть тактику.
В конце ноября правительство объявляло, что исключения из режима комендантского часа будут сделаны в рождественскую (с 24 на 25 декабря) и новогоднюю ночи. Теперь лишь Рождество будет исключением из ограничений.
Комендантский час, согласно изначальным планам, будет введен во Франции с 15 декабря и придет на смену действовавшему с 1 ноября локдауну (уже второму за год).
Кроме того, глава правительства объявил, что комендантский час устанавливается с 20:00 до 6:00, а не с 21:00 до 7:00, как планировалось.
Кастекс уточнил, что сейчас в стране регистрируется 11 тысяч новых случаев заболевания Covid в день, что далеко от поставленной президентом Макроном цели в 5 тысяч новых случаев в день. Только в этом случае власти были готовы полностью следовать плану снятия ограничений с 15 декабря. Открытие музеев, театров, кинотеатров и спортивных учреждений в стране также откладывается на три недели.