Росстат: в России за сентябрь-октябрь удвоилось число связанных с COVID-19 смертей

За октябрь в Росссии зарегистрировано более 22500 умерших с коронавирусной инфекцией, что в два раза больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют обновленные данные Росстата.

В соответствии с классификацией службы статистики, COVID-19 стал основной причиной смерти 11630 человек. Медики подозревают, что еще 2266 пациентов могли скончаться от инфекции, однако для установления причины требуются дополнительные исследования. 1711 человек скончались от осложнений различных заболеваний, при этом COVID-19 сыграл роковую роль и ускорил смерть.

6964 человек скончались в октябре с диагностированной коронавирусной инфекцией, однако само заболевание не было причиной их смерти.

Обновленные цифры Росстата также свидетельствуют, что в сентябре с COVID-19 умерли 10179 человек. 3313 из них были заражены коронавирусом, но скончались не из-за него.

С марта по октябрь избыточная смертность составила 138325 человек. Только лишь в октябре 2020 года смертность в России увеличилась на 30,3% (47777 смертей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Москва находится на первом месте по избыточной смертности в октябре (3254 избыточные смерти). Следом идут Самарская и Ростовская области (2269 и 2240 смертей соответственно).