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№ 136 от 9 декабря 2020

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Дефицит бюджета России в ноябре составил почти 815 млрд рублей и стал рекордным с начала пандемии

Экономика115

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В ноябре 2020 года дефицит федерального бюджета России стал рекордным за год, достигнув отметки в 814,98 млрд рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства финансов РФ. 

Кроме того, на функционирование президента России за 11 месяцев 2020 года в общей сложности потратили около 24,4 млрд рублей. За тот же период в 2019 году расходы по этой части составили около 22,3 млрд рублей, а в 2018 — 19,7 млрд.

Таким образом, расходы на функционирование главы государства выросли за два года на 4,7 млрд рублей.

По предварительной оценке минфина, за период январь-ноябрь 2020 года федеральный бюджет исполнен с дефицитом 2,51 трлн рублей. 

Согласно данным министерства, план по доходам бюджета не выполнен — доходы составили 16,528 трлн рублей, или 80,3% к общему утвержденному объему на год. В то же время расходы исполнены на 19,04 трлн рублей. Это составляет 96,8% от общего объема расходов, прописанного в законе о бюджете, и лишь 80,1% от сводной бюджетной росписи с учетом изменений. 

Больше всего потратили на межбюджетные трансферты общего характера — 1,272 трлн рублей (91,5% от запланированного бюджета).

Далее идет здравоохранение — исполнение расходов на эту область возросло до 85,2% (в январе—октябре было 76,1%) и составило 1,153 трлн рублей. 

Ранее проект бюджета на 2021–2023 годы согласовали депутаты Госдумы. В ближайшие три года он будет дефицитным. В 2021 году дефицит составит 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн рублей (1% ВВП), а в 2023-м — 1,25 трлн рублей (1% ВВП). Покрывать дефицит бюджета кабмин планирует за счет цен на нефть в надежде на их рост.

Теги:
sf, минфин, дефицит, бюджет
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