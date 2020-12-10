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№ 136 от 9 декабря 2020

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СМИ: двух российских дипломатов выслали из Нидерландов из-за подозрений в работе на СВР

Политика53

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Власти Нидерландов выслали двоих российских дипломатов из страны из-за подозрений в шпионаже, сообщает местный телеканал RTL.

По данным СМИ, нидерландская служба безопасности AIVD уличила сотрудников диппредставительства РФ в Гааге в сборе информации о нанотехнологиях и искусственном интеллекте для Службы внешней разведки РФ. Спецслужбы считают, что дипломаты создавали агентурную сеть и платили своим контактам за доступ к информации. Эта деятельность предположительно нанесла ущерб экономике королевства.

Неизвестно, какие именно компании пострадали от действий разведки. AIVD говорит лишь о секторе высоких технологий в целом.

МИД королевства уже объявил дипломатов персонами нон-грата. МИД РФ пока никак не отреагировал на сообщения RTL.

Ранее стало известно, что Дания предъявила обвинения в шпионаже гражданину России. Предположительно, речь идет о химике Алексее Никифорове. 35-летний ученый работал в университете Копенгагена и компании Serenergy AS, где занимался химией редких и рассеянных элементов. В частности, он разрабатывал способы производства топлива из углекислого газа.

Никифоров находится под стражей с начала июля 2020 года. Его подозревают в передаче российской разведке информации о датских энергетических технологиях. Россиянину грозит шесть лет тюрьмы и депортация.

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Теги:
kn, персона нон-грата, высылка, дипломатия, шпионаж, нидерланды
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