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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Цена нефти Brent впервые с марта превысила 50 долларов за баррель
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила 50 долларов за баррель впервые с марта. Это следует из данных на сайте биржи.
Цена февральских фьючерсов на Brent сейчас составляет 50,05 долларов за баррель — рост на 2,4% по сравнением со стоимостью нефти во время закрытия предыдущих торгов. Стоимость январского фьючерса на нефть WTI выросло на 2,1% и достигла 46,48 долларов за баррель. Мировые цены на нефть росли в ходе торгов 10 декабря.
Цена Brent превысила 50 долларов впервые после обвала стоимости нефти 6 марта, вызванного информацией о коронавирусной инфекции.
На курс рубля по отношению к доллару и евро рост стоимости нефти марки Brent пока не повлиял: согласно данным Московской биржи, доллар торгуется по 73,3 рубля, евро — по 88,8 рубля, резких колебаний курса рубля по отношению к иностранным валютам за день не было. Однако с утра на открытии торгов доллар и евро начали немного снижаться.
Ранее страны ОПЕК+ согласовали повышение добычи нефти с января на 500 тыс. баррелей в сутки, с дальнейшим ежемесячным пересмотром. Эта сделка может повлиять не только на цены на нефть — решения ОПЕК+ влияют на судьбы всей энергетической отрасли.
Путин: Ивана Сафронова преследуют за действия на посту советника главы Роскосмоса
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) прокомментировал дело бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Трансляцию вело агентство «РИА Новости».
Президент заявил, Сафронова «осудили» не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, что он передавал при работе в Роскосмосе (Сафронов является фигурантом дела о госизмене и находится в статусе обвиняемого, вина которого еще не доказана и которого не осуждали по делу — ред.).
«Сафронов, он кто такой, что такое, напомните […]. Ну, его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника главы „Роскосмоса“», — заявил Путин, добавив, что «насколько он знает», эту информацию Сафронов «передавал одной из европейских спецслужб». «За это, а не за работу в „Коммерсанте“, откуда он уже ушел», — уверил президент. Песков позже уточнил, что Путин оговорился, когда сказал, что Сафронова «осудили».
«Госизмена — тяжкое преступление, как предательство. Это предательство своего народа, и предатели должны понести тяжелое наказание, — продолжает Путин. — Другое дело, если речь идет об использовании информации, которая есть в свободном доступе, которая уже не является секретной […], ну конечно, тогда это полная чушь».
В пресс-службе Роскосмоса РБК заявили, что по-прежнему утверждают, что дело о госизмене в отношении Ивана Сафронова никак не связано с его работой в госкорпорации.
Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля, он почти пять месяцев находится в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.
Следствие уверяет, что Сафронов был завербован еще восемь лет назад «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой — Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США».
Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Силовики отрицают связь между обвинениями в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, хотя сам Сафронов связывает обвинение именно с этим.
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