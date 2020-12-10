«Она была неуравновешенным человеком»: Путин прокомментировал самосожжение журналистки Ирины Славиной

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) прокомментировал самосожжение нижегородской журналистки Ирины Славиной. Трансляцию вело агентство «РИА Новости». Президент заявил, что не понимает, в чем заключались причины для совершения суицида.

«Человек погиб. Славина, да, ее фамилия? Против нее что, возбудили уголовное дело?», — спросил Путин у члена СПЧ Евгения Мысловского.

Тот, в свою очередь, ответил, что Славина была свидетелем по делу. «Это просто ума не хватило у следователя […] Она журналист, она же явно была в контактах с разными пусть даже оппозиционерами местными […] нужно было такой „террористический акт“ устроить (обыск — ред.). У меня как у бывшего следователя это в голове не укладывается», — заявил Мысловский.

«Я просто не понимаю, что было тогда причиной для суицида, если против нее не возбудили даже уголовное дело», — ответил Путин. «Это психика, так сказать. Ну кажется ей, что ее там затравили», — заявил Мысловский, добавив, что «следователи должны же думать, прежде чем чего-то делать».

Президент закончил диалог фразой: «Понятно, ну, вы сказали, что она была неуравновешенным человеком» и посчитал, что «напрямую» самосожжение Славиной «никак не связано со злоупотреблением со стороны следствия».

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Ирина Славина покончила с собой 2 октября перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. Накануне самосожжения у нее провели обыск по делу о «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК). К моменту прибытия спасателей она скончалась от полученных ожогов. На своей странице в фейсбуке она опубликовала последний пост со словами: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». На Славину было заведено дело по статье о «фейках», после смерти журналистки его прекратили.